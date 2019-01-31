طالب نادى بيراميدز الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بالتدخل للنظر فى مواعيد مباريات الدورى المصرى والكأس والتى وضعها اتحاد الكرة المصرى.

وقال النادى فى خطاب موجه للاتحاد الإفريقى إن النادى وهو فى المركز الثانى لعب 20 مباراة فى الدورى حتى الآن، بينما لعب الزمالك وهو فى المركز الأول حاليا 18 مباراة بينما لعب النادى الأهلى وهو فى المركز الثالث، 16 مباراة حتى الآن.

ووصف النادى فى خطابه جدول المباريات للأسابيع المقبلة بأنه “غير منطقى” لأنه لا يضع فى الحسبان ضرورة منافسة جميع الفرق تحت ظروف متساوية.

وطالب النادى فى خطاب الشكوى الذى نشره تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادى بيراميدز ، الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. وقال : “لمرات عدة، قمت بدعوة الاتحاد المصرى لكرة القدم لعلاج الخلل الذى يشهده جدول مباريات الدورى الممتاز خاصة فيما يتعلق بالمباريات المؤجلة للأهلى والزمالك فى أقرب وقت ممكن، قبل أن يلعب فريق برياميدز مبارياته المقبلة، لضمان تكافؤ الفرص بين كافة الأندية فى الدورى، إلا أن أى من هذه الأمور لم تتم ، وبناء عليه نطالب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بالتدخل، لحسم هذا الأمر”.

كانت هذه تفاصيل خبر بيراميدز يتقدم بشكوى لـ«كاف» بسبب مؤجلات الدورى الممتاز (مستند) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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