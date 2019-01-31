مستند.. بيراميدز يشكو اتحاد الكرة إلى الكاف

الاتحاد المصري لكرة القدم كتب - عبدالرحمن أبوهاشم أرسل نادي بيراميدز شكوى رسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب عدم انتظام مواعيد مباريات بطولة الدوري في مصر وعدم وضوح الرؤية حول البطولات المحلية. مصر وعدم وضوح الرؤية حول البطولات المحلية. وأكد نادي بيراميدز في خطابه أنه تم تأجيل مباراة الأهلي والزمالك من الدور الأول بدون أسباب واضحة رغم بداية الدور الثاني ولم يتم تحديد مواعيد واضحة لبطولة كأس مصر.

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