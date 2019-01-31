جروس يعلن قائمة الزمالك المغادرة لمواجهة جورماهيا الكينى

مباراة الزمالك "أرشيفية" كتب - مصطفى جويلي أعلن السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى لفريق الزمالك، قائمة الفريق التى ستغادر، مساء اليوم الخميس، الى نيروبي، لمواجهة جورماهيا الكينى، الأحد المقبل في افتتاح مشوار الفريق في دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الافريقية . وضمت قائمة الزمالك التى أعلنها كريستيان جروس كلا من : كلا من : في حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش- عماد السيد - عمر صلاح في خط الدفاع : محمود علاء - محمود الونش - محمد عبد الغني - بهاء مجدي - عبد الله جمعه - حازم امام - حمدي النقاز في خط الوسط : طارق حامد - فرجانى ساسي - محمد حسن - محمود عبد العزيز - محمود عبد المنعم كهربا - ابراهيم حسن - يوسف اوباما - محمد عنتر في خط الهجوم : عمر السعيد - خالد بو طيب - حميد احدا

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