نهائي كأس آسيا بين اليابان وقطر مجاناً

قطر واليابان وكالات أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس، اليوم الخميس، عن بث نهائي كأس آسيا "الإمارات 2019" بين قطر واليابان على قناتها المفتوحة. "الإمارات 2019" بين قطر واليابان على قناتها المفتوحة. وستتجه الأنظار غدا الجمعة، إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي التي تحتضن نهائي كأس آسيا 2019 بين المنتخب القطري ونظيره الياباني.

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