نادي بيراميدز يبحث سبل التعاون مع قناة النيل للرياضة

احدى مباريات فريق بيراميدز كتب - محمد اللاهوني أكد أحمد عفيفي المتحدث الرسمي بإسم نادي بيراميدز، أن إدارة النادي ستبحث سبل التعاون مع قناة النيل للرياضة في كافة المحاور. المحاور. وشدد عفيفي على أن هناك دراسة داخل النادي بأن يكون برنامج الكابتن مدحت شلبي هو لسان حال النادي، وسيتم تقديم تسهيلات للبرنامج. وأشار إلى أن إدارة نادي بيراميدز تقدر الدور الكبير الذي يقدمه الإعلام في خدمة الرياضة المصرية بشكل عام.

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