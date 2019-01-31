رياضة | الرجاء المغربي يمنح مدرب الأهلي السابق فرصة ثمينة للثأر من الترجي التونسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرجاء المغربي يمنح مدرب الأهلي السابق فرصة ثمينة للثأر من الترجي التونسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تولي الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للأهلي المصري، القيادة الفنية للرجاء المغربي بشكل رسمي خلفًا للأسباني جاريدو والذي رحل عن تدريب الفريق بعد الخسارة أمام النجم الساحلي التونسي في البطولة العربية.

وأصبح "كارتيرون" بعد توليه قيادة الرجاء المغربي أمام فرصة ذهبية للثأر من خسارته لقب النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي أمام الترجي التونسي، وهي الهزيمة التي تسببت في الإطاحة به خارج القلعة الحمراء.

وسيواجه الرجاء المغربي، المتوج بلقب النسخة الماضية من كأس الكونفيدرالية، الترجي التونسي، يوم 29 مارس المقبل بالدوحة، في السوبر الأفريقي، وسيبذل كارتيرون قصاري جهده أولًا للتتويج باللقب الإفريقي والثأر من أبناء "باب سويقة".

وكان كارتيرون رحل عن تدريب الأهلي بعد خسارة دوري أبطال إفريقيا، والخروج من البطولة العربية للأندية، وخلف مدرب الأهلي الأسبق كارلوس جاريدو في القيادة الفنية لفريق الرجاء المغربي.