رياضة | مفاجأة جديدة من "بي إن سبورت" بشأن نهائي كأس أمم آسيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة جديدة من "بي إن سبورت" بشأن نهائي كأس أمم آسيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زفت قناة "بي إن سبورتس" الرياضية، بشرة سارة لمشاهديها العرب، معلنًا إذاعة نهائي كأس أمم آسيا 2019 بين منتخبي قطر واليابان على قناتها المفتوحة.

وقالت مجموعة beIN الإعلامية في بيانًا لها على موقعها الرسمي :"إضافة إلى قناتي MAX HD1 وMAX HD2، سيكون بإمكانكم متابعة التغطية الخاصة الممتدة طوال يوم غد الجمعة على القناة المفتوحة بداية من برنامج آسيا هذا الصباح في تمام الساعة الثامنة صباحا بتوقيت مكة المكرمة".

يذكر أن الاستوديو التحليلي للمباراة سينطلق عند الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت مكة المكرمة أي قبل ساعة ونصف من موعد انطلاق المباراة.

كما سيتولّى موقعنا نقل كل تفاصيل الموقعة المرتقبة لحظة بلحظة من أهداف وتصريحات ولقطات تحكيمية فضلاً عن آراء محللي القناة.