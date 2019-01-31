رياضة | خاميس يعود لريال مدريد في هذه الحالة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاميس يعود لريال مدريد في هذه الحالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشارت تقارير صحفية إسبانية، إلي أن خاميس رودريغيز لاعب ريال مدريد والمعار حاليا مع بايرن ميونيخ الألماني قد يعود لارتداء قميص الملكي في الفترة القادمة.

ذكر موقع الدون بالون الإسباني، أن هناك حالة وحيدة قد تعيد خاميس رودريغيز للعب في ريال مدريد بشكل أساسي خلال الفترة المقبلة وقطع إعارته مع بايرن ميونيخ.

واضاف الموقع، أن بيريز رئيس نادي ريال مدريد استقر على تعيين أليجري المدير الفني الحالي لليوفي مدرباً لريال مدريد في الصيف المقبل خلفاً للمدرب الأرجنتيني الحالي سولاري.

وأكد الموقع على أن تعيين أليجري مديراً فنياً لريال مدريد قد يطلب من بيريز عودة خاميس كونه واحد من اللاعبين الذين يرغب أليجري بالتعامل معهما وطلبه أكثر من مرة في اليوفي.