رياضة | مجزرة في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجزرة في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى رحيل 7 لاعبين عن صفوف ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال إدواردو إندا في تصريحات لبرنامج " تشرينغو" الإسباني الشهير : "في هذه المسألة هناك اتفاق مطلق وأيضا مع النواة الأساسية لغرفة خلع الملابس".
وأضاف : "الأول هو الرجل الذي يعجبني بشكل جيد للغاية، إنه لوكاس فاسكيز. والثاني هو أيضا صديق جيد لي، مارسيلو. والثالث هو حارس المرمى الذي فاز بثلاث بطولات دوري أبطال أوروبا، كيلور نافاس. والرابع هو لاعب يمكن أن يفوز بالكرة الذهبية لكنه يلعب 45٪ من المباريات بسبب الإصابة، أنا أتحدث عن جاريث بيل".
واختتم إندا تصريحاته قائلا: "اللاعب التالي ليس جديداً، فهو يمضي حياته على مقاعد البدلاء وهو ما أدهشني كثيراً. إنه لاعب كبير وأنا آسف جداً لأنه اضطر إلى مغادرة ريال مدريد وهو إيسكو ألاركون. والسادس هو لاعب لديه موهبة بارز لكنه يشك في ذلك، داني سيبايوس والسابع هو خيسوس فاليجو".
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