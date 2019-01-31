رياضة | مجزرة في ريال مدريد

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أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى رحيل 7 لاعبين عن صفوف ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال إدواردو إندا في تصريحات لبرنامج " تشرينغو" الإسباني الشهير : "في هذه المسألة هناك اتفاق مطلق وأيضا مع النواة الأساسية لغرفة خلع الملابس".

وأضاف : "الأول هو الرجل الذي يعجبني بشكل جيد للغاية، إنه ​لوكاس فاسكيز​. والثاني هو أيضا صديق جيد لي، مارسيلو. والثالث هو حارس المرمى الذي فاز بثلاث بطولات دوري أبطال أوروبا، ​كيلور نافاس​. والرابع هو لاعب يمكن أن يفوز بالكرة الذهبية لكنه يلعب 45٪ من المباريات بسبب الإصابة، أنا أتحدث عن ​جاريث بيل​".

واختتم إندا تصريحاته قائلا: "اللاعب التالي ليس جديداً، فهو يمضي حياته على مقاعد البدلاء وهو ما أدهشني كثيراً. إنه لاعب كبير وأنا آسف جداً لأنه اضطر إلى مغادرة ريال مدريد وهو ​إيسكو ألاركون​. والسادس هو لاعب لديه موهبة بارز لكنه يشك في ذلك، ​داني سيبايوس​ والسابع هو ​خيسوس​ فاليجو".