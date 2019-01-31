رياضة | نجم برشلونة يشعر بالغضب لهذا السبب

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كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نجم فريق برشلونة الإسباني، جوردي ألبا، يشعر بالغضب، خلال الفترة الماضية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن ألبا عبّر عن انزعاجه من شائعات تجديد عقده وعن حديث بارتوميو الدائم عن رغبة النادي لتجديد عقد اللاعب لـ 5 سنوات دون قيامه بأي تحرك حقيقي في الموضوع.

ومن الجدير بالذكر أن كلا الطرفين اتفق على الإجتماع خلال شهر فبراير المق من أجل التفاوض على شروط و تفاصيل العقد الجديد.