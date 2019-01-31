كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة يشعر بالغضب لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نجم فريق برشلونة الإسباني، جوردي ألبا، يشعر بالغضب، خلال الفترة الماضية.وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن ألبا عبّر عن انزعاجه من شائعات تجديد عقده وعن حديث بارتوميو الدائم عن رغبة النادي لتجديد عقد اللاعب لـ 5 سنوات دون قيامه بأي تحرك حقيقي في الموضوع.
ومن الجدير بالذكر أن كلا الطرفين اتفق على الإجتماع خلال شهر فبراير المق من أجل التفاوض على شروط و تفاصيل العقد الجديد.
كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | نجم برشلونة يشعر بالغضب لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.