رياضة | قحافة يستعد لمحلة حسن بـ10 وديات و11 صفقة جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قحافة يستعد لمحلة حسن بـ10 وديات و11 صفقة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أختتم فرق قحافة بقيادة "اينو" المدير الفني ودياته بالتعادل مع جمهورية شبين بثلاثية لكل منهما، وذلك استعدادا لاستئناف دوري القسم الرابع بمواجهة محلة حسن يوم الجمعة المقرر له يوم 8/2.

شهدت المباراة تألق أسعد ابراهيم حارس مرمي قحافة، ومحمود طارق مدافع الفريق، مما جعلهم محط أنظار صاحب الأرض "جمهورية شبين"، وتواصل مجلس إدارة الفريق مع المدير الفني لقحافة للحصول علي خدمات الثنائي عقب المباراة.

وفي نفس السياق، خاض الفريق فترة إعداد بعد المباراة الختامية بالدور الاول مع محلة مرحوم بالجولة التاسعة، تخللها 10 مباريات ودية، بداية من مركز شباب الرجدية، ومحلة مرحوم، ومقاولون طنطا، ومالية كفر الزيات، والزرقا ودمنهور، وكوم حمادة، و زفتي، وطنطا، وجمهورية شبين اليوم في ختام الوديات، ويحتل الفريق المركز السادس برصيد 13 نقطة.

والجدير بالذكر أن فريق قحافة تعاقد رسميا مع 11 صفقة جديدة لتعزيز صفوف الفريق وهم "مصطفي سيكو، ومهند القللي، وباسم نور الدين، وهشام قشة، وأحمد هاني، وميدو عبدالمجيد، وعلي مصطفي الامام، وجلبرتو، وأسعد ابراهيم، ومحمود مكي، وأحمد العمري.