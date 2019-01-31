رياضة | تعرف على الرباعى الراحل عن بنى سويف بفترة الانتقالات الحالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على الرباعى الراحل عن بنى سويف بفترة الانتقالات الحالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت قائمة الراحلين عن صفوف بني سويف خلال فترة الانتقالات الشتوية العديد من المفاجأت خاصة بعد رحيل العديد من اللاعبين المنضمين حديثا للفريق منذ بداية الموسم الحالى.

4 لاعبين شملهم مقصلة الرحيل عن صفوف بنى سويف جاء بمقدمتهم إبراهيم سعيد لاعب خط الوسط المهاجم الذي رحل لصفوف الفيوم عقب اتفاقه مع مسوؤلى بنى سويف عن الرحيل بالتراضى وذلك عقب قضائه نحو ثلاث مواسم بصفوف بنى سويف.

فيما رحل كريم مانش لاعب بنى سويف الى صفوف دمياط وكان اللاعب قد انتقل لصفوف بنى سويف الرياضى قادما من المنصورة، ورحل محمد عوض الله مدافع وظهير ايسر بنى سويف الى صفوف الجزيرة المطروحي على سبيل الاعارة 6 شهور وكان اللاعب قد انتقل لصفوف بنى سويف قادما من نادى قنا الرياضى مقابل 80 الف جنيها، فيما رحل أحمد معوض لاعب وسط الفريق السويفى بالتراضي.

ويقود الفريق جهاز فنى مكون من محمد يوسف مديرا فنيا ويعاونه الرباعى ياسر رجب ومصطفى عبد العال واحمد السادات وسيد عامر مدربي ونبيل شعبان مدربا لحراس المرمى وحاتم الشرقاوى وحسام جابر اعضاء الجهاز الطبي ومحمد ابو السعود مديرا لشئون اللاعبين واحمد ماهر مديرا اداريا وعلى جاد مسئول قيد، ويحتل بني سويف المركز الثانى بمجموعة الأولى “الصعيد”، برصيد 33 نقطة خلف المتصدر اسوان الذى يحتل المركز الأول برصيد 38 نقطة.