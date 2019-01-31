رياضة | أهلي ٩٩ يفوز على المصري بسبعة أهداف نظيفة في بطولة الجمهورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهلي ٩٩ يفوز على المصري بسبعة أهداف نظيفة في بطولة الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي «مواليد ١٩٩٩» فوزاً كبيراً على حساب فريق المصري، بسبعة أهداف نظيفة. في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، الخميس، على الملعب الفرعي للجيش الثالث بالسويس، ضمن الجولة التاسعة عشرة من بطولة الجمهورية.

حراسة المرمى: رمضان أبو حطب.

الدفاع: إبراهيم السيد – عادل زينهم “دودو” – عبد الرحمن أشرف “مانو” – محمد شكري.

الوسط: وليد عطية – أ حمد السيد – صالح نصر – محمد فخري – زياد طارق.

الهجوم: فهد جمعة.

افتتح الفريق الأحمر التسجيل عن طريق صالح نصر في الدقيقة الثالثة من ضربة جزاء، وأضاف فهد جمعة هدفين متتاليين في الدقيقتين السابعة والتاسعة، ثم جاء الهدف الرابع عن طريق أحمد السيد في الدقيقة 12، قبل أن يسجل إبراهيم السيد الهدف الخامس في الدقيقة 43 لينتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي 5 – صفر.

وفي الشوط الثاني، وتحديداً في الدقيقة 72 من عمر المباراة، أضاف إبراهيم السيد الهدف الثاني له والسادس للأهلي، قبل أن يختتم صالح نصر سباعية الأهلي في الدقيقة 76 ويرفع رصيده بذلك إلى 20 هدفاً في صدارة هدافي البطولة.

وجاءت تبديلات مدحت طه إسماعيل، المدير الفني للفريق، في الشوط الثاني بمشاركة محمود بشار بدلاً من وليد عطية، وضياء وحيد بدلاً من محمد شكري ومحمد أحمد “بيسو” بدلاً من زياد طارق.

ونجح الأهلي بهذا الفوز الكبير في تعويض الهزيمة التي تعرض لها أمام الإسماعيلي في الجولة السابقة، بهدفين دون رد، كما أنه استعاد صدارة جدول الترتيب بشكل مؤقت، بعدما رفع رصيده إلى 40 نقطة، بفارق نقطتين عن الإسماعيلي الذي يلعب غدًا.

وجمع فريق «٩٩» بالأهلي نقاطه الـ40 من الفوز في 12 مباراة والتعادل في ٤، والهزيمة في ٣ مباريات، مسجلاً 42 هدفاً، بينما استقبلت شباكه 20 هدفاً.

ويضم الجهاز الفني للفريق؛ مدحت طه إسماعيل مديرا فنيا، ويعاونه كل من إسحق أول، مدربًا عامًا، وأحمد عبد الظاهر، مدربًا، وخالد حسن مدربًا لحراس المرمى، وصابر سينادة، الإداري، وأسامة مصطفى طبيب الفريق، وأحمد عبد الخالق إخصائي العلاج الطبيعي.