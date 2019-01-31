رياضة | بيريز: نُصلي من أجل ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيريز: نُصلي من أجل ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال بيريز: "إن الأب انجيل هو مثال على كيف يجب أن نعيش مع العمل الهائل الذي يقوم به ، والجميع في ريال مدريد يقدرونه. نحن نشاهد مباريات ريال مدريد هنا، احضار هذا الكأس (دوري الابطال) هنا بمثابة معجزة".
واختتم: "نصلي من أجل الجميع، ولكن أيضاً من أجل ريال مدريد على وجه التحديد. لقد عشنا جميعاً في فترات ما بعد الظهيرة المجيدة هنا [في كنيسة سان انطون] ، واستمتعنا بنجاح النادي".
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