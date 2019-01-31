رياضة | بيريز: نُصلي من أجل ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيريز: نُصلي من أجل ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، خلال تواجده في كنيسة سان أنطون (المفتوحة للمشردين)، ان هذه هي كنيسة حياته، حيث درس لمدة 14 عامًا في هذه المدرسة ويريد التعبير عن إعجابه الشديد بالأب أنجيل، الشخص الذي أعطى حياته لمساعدة الآخرين، بغض النظر عن اصولهم او من أين أتوا.

وقال بيريز: "إن الأب انجيل هو مثال على كيف يجب أن نعيش مع العمل الهائل الذي يقوم به ، والجميع في ريال مدريد يقدرونه. نحن نشاهد مباريات ريال مدريد هنا، احضار هذا الكأس (دوري الابطال) هنا بمثابة معجزة".

واختتم: "نصلي من أجل الجميع، ولكن أيضاً من أجل ريال مدريد على وجه التحديد. لقد عشنا جميعاً في فترات ما بعد الظهيرة المجيدة هنا [في كنيسة سان انطون] ، واستمتعنا بنجاح النادي".