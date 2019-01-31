رياضة | ريال مدريد يستعد للتعاقد مع "أسينسيو الجديد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يستعد للتعاقد مع "أسينسيو الجديد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تاقرير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد الإسباني يعود إلى التسوق من نادي ريال مايوركا، حيث يريدون التعاقد مع ماركو أسينسيو آخر.

وأفادت صحيفة "ماركا" أن بابلو رامون وتشافي سينتس هم اللؤلؤ في ريال مايوركا، ومن المنتظر أن ينتقلوا إلى ريال مدريد هذا الصيف، حيث يتوقع أن تكرر عملية مثل التي حصلت مع ماركو أسينسيو.

قيمة الصفقتين سوف تزيد عن المليون يورو، والإتفاق مغلق واللاعبين لن يستمروا في مايوركا، على الرغم من أن ناديهم الحالي قد فعل كل ما هو ممكن لإستمرارهم، ولكن عندما يظهر قطار مثل ريال مدريد، فإن لاعبي كرة القدم يراودهم الشكوك بأنه لن يعود مرة أخرى، القرار يتم إتخاذه فوراً.

كلا اللاعبان، بابلو رامون وتشافي سينتس، هم من جيل 2001 وكانوا اثنين من رهانات مايوركا في الآونة الأخيرة.

في الواقع، بابلو رامون ظهر لأول مرة مع الفريق الأول، كان في كأس الملك ضد بلد الوليد وأصبح أول لاعب من مواليد القرن الواحد والعشرين الذي يلعب للفريق الأول في مايوركا.

أشاد مدرب الفريق الأول لريال مايوركا بقلب الدفاع في وسائل الإعلام قائلاً: "إنه عاجلاً أم آجلاً سيكون لاعب كرة قدم مهم". ومنذ ذلك الحين، أصبح يلعب بشكل منتظم في الفريق الثاني، وهو لاعب رئيسي لجوليان روبلز، مدرب مايوركا ب.

يعد بابلو رامون قلب دفاع دولي مع المنتخب الإسباني تحت 18 سنة. في الواقع، من 4 إلى 9 فبراير، سيغادر مع المنتخب الوطني ليلعب كأس الأطلنطي في لاس بالماس دي غران كناريا.

ومن جانبه، تشافي سينتس هو لاعب وسط فني للغاية وله مكانة رائعة، يبلغ طوله 1.90 وهو أيضاً لاعب في منتخب إسبانيا تحت 17 سنة.

ماركا | ريال مدريد سوف يحصل على إثنين من اللاعبين الواعدين المهمين في ريال مايوركا في عملية إنتقال ستكلف فوق مليون يورو.