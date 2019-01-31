رياضة | حقيقة طلب محمد إبراهيم الرحيل عن الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة طلب محمد إبراهيم الرحيل عن الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر مقرب من محمد إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقيقة طلبه الرحيل عن النادي قبل غلق باب القيد الشتوي.

وقال المصدر أن اللاعب مستمر في صفوف الزمالك حتى نهاية الموسم وأن طلبه الرحيل عن النادي غير صحيح.

ويعد اللاعب أحد العناصر التي يعتمد عليها المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق والذي تمسك ببقاء اللاعب رغم العروض التي وصلت له خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

يذكر أن الزمالك وافق على إعارة أحمد أبوالفتوح الظهير الأيسر للفريق لنادي سموحة موسما ونصف. نرشح لكم.. الأهلي يعود للتفاوض مع مدافع جديد الدوري المصري يشتعل بين الأهلي والزمالك وبيراميدز واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم. ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني. ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 39 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 33 نقطة بفارق 3 نقاط عن مصر المقاصة صاحب المركز الرابع برصيد 30 نقطة. جدول ترتيب الدوري المصري 1- الزمالك 45 نقطة 2- بيراميدز 39 نقطة 3- الأهلي 33 نقطة 4- مصر المقاصة 30 نقطة 5- المقاولن العرب 28 نقطة 6- الإنتاج الحربي 27 نقطة 7- المصري البورسعيدي 25 نقطة 8- طلائع الجيش 24 نقطة 9- سموحة 24 نقطة 10- حرس الحدود 24 نقطة 11- الإسماعيلي 23 نقطة 12- الجونة 22 نقطة 13- الداخلية 21 نقطة 14- إنبي 21 نقطة 15- النجوم 20 نقطة 16- وادي دجلة 20 نقطة 17- الاتحاد السكندري 20 نقطة 18- بتروجت 15 نقطة

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