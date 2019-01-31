رياضة | إبراهيم دياز وترسانة هجوم الملكي.. هل يتمكن من حجز مكان أساسي بالتشكيل ؟

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تم تقديم النج الاسباني الشاب إبراهيم دياز كلاعب في ريال مدريد يوم 7 يناير، وكان قد خسر الفريق الأبيض أمام ريال سوسيداد في البيرنابيو بنتيجة 2-0، وظهر المهاجم من مواليد ملقا في الصندوق الشرفي في البيرنابيو كصفقة مستقبلية، ولكن أيضاً كتعزيز لفريق لديه العديد من الإصابات وضعيف في آخر مباراتين.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" فقد كان إبراهيم قد أغلق وصوله إلى ريال مدريد في شهر نوفمبر من العام الماضي، وصوله كان من المفترض أن يكون في شهر يوليو بتكلفة 0 يورو بعد أن رفض التجديد لمانشستر سيتي، ولكن ذلك حدث في شهر يناير لتجنب أن يبقى إبراهيم لمدة نصف عام دون اللعب تحت قيادة مدربه السابق بيب جوارديولا.
جوارديولا كان مدركاً بأن كان لديه إتفاق بالفعل مع ريال مدريد. كيف لم يعرف بيب ما إذا كان أخوه، بير جوارديولا، هو المسؤول عن إجراءات الإنتقال، وبناء على طلب من إبراهيم ووالده، وتجنب حدوث الصراعات مع السيتي، تقدم ريال مدريد لإتمام الإنتقال بعد دفع 12 مليون يورو في يناير.
قبل أيام من وصوله، كان هناك العديد من الأندية (بيتيس من بينهم) الذين كانوا مهتمين بعد إنضمامه إلى ريال مدريد، ظناً منهم أنه قد يغادر على سبيل الإعارة، لكن ريال مدريد قال لا، بسبب وجود إصابات في الهجوم، أيضاً اللاعب لم يرغب بذلك، حيث وعد بالدقائق بناء على أوامر سولاري.
أيضاً سولاري قال: "سيكون لاعباً في الفريق الأول لجميع الأعمال" مستبعداً أيضاً أن سيلعب مع الكاستيا، وأعطوه رقم 21.
ثلاثة مرات ... وإنتهى الأمر.. بدأ ظهور إبراهيم في ريال مدريد بعد يومين من التقديم، في 9 يناير، مباراة ليغانيس في الكأس، ومع نتيجة 3-0 على لوحة النتائج، ظهر المهاجم لأول مرة بقميص ريال مدريد.
لعب إبراهيم دياز 12 دقيقة، وترك مشاعر جيدة، ويبدو حتى أنه سيكون لاعباً يؤخذ في الإعتبار في ما تبقى من الموسم، لكن ذلك كان سراب.
بعد أربعة أيام، ظهر لأول مرة في الدوري أمام بيتيس قبل 8 دقائق من نهلية المباراة، في مباراة الإياب ضد ليغانيس في الكأس، حصل فقط 4 دقائق من المشاركة. وهناك في ملعب البوتاركي، فشل في تسجيل هدفاً حيث كان وجه لوجه مع حارس مرمى، إنتهى إبراهيم مع ريال مدريد. بإجمالي 24 دقيقة.
ومنذ ذلك الحين لم يعد للعب، وفي المباراتين الأخيرة خرج من القائمة. مع استعادة كل قوة الهجوم، فإن فرصته في التواجد على مقاعد البدلاء هي الحد الأدنى، وهذا الصباح لم يتواجد على متن الطائرة.
مع بنزيما، بيل، فينيسيوس، لوكاس وأسينسيو في حالة بدنية جيدة يبدو من الصعب على سولاري إيجاد مكان له، مع الأخذ في الإعتبار أن ماريانو هو رأس الحربة الوحيد في الفريق.
إبراهيم لا يشعر باليأس وينظر إلى المستقبل، يبتسم لأنه غير من مانشستر الحزينة إلى مدينة مدريد وفريق ريال مدريد، الفريق الذي كان معجب به، ولكن كلا من النادي الأبيض اللاعب نفسه يفكرون بالفعل في الاستراتيجية التي يجب إتباعها عندما يأتي الصيف.
لأن الوعد بالحصول على دقائق من اللعب في ريال مدريد أمر مستحيل عملياً، ويبدو أن إعارته هو التحدي القادم له، هو الحل الأفضل الآن. 24 دقيقة لعب هي قليلة.
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