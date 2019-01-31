رياضة | رسميا.. المقاصة يطلب ضم أيمن حفني

تقدم منذ لحظات مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام، بعرض رسمي لإدارة نادي الزمالك، لاستعارة محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق، خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال مصدر بالفريق الفيومي في تصريحات لـ"الخليج 365 الرياضي".."تقدمنا بعرض لمعرفتنا بقدرات اللاعب وإمكانية الاستفادة منه حتى نهاية الموسم الحالي".

وأضاف المصدر، "عرضنا جاء بعد التأكد من فشل مفاوضاته مع المصري البورسعيدي، بسبب خلافات مادية وأسباب خاصة من جانب رئيس الزمالك، وأيضًا سعيًا مننا لتقدير تاريخ اللاعب في الملاعب المصرية".

ومن المقرر أن يتم حسم مصير اللاعب خلال الساعات القليلة المقبلة، عقب جلسة تجمعه الآن مع أمير مرتضى منصور، خاصةً أن القيد الشتوي سيتم إغلاقة منتصف الليل.

وكان شيكابالا، قطع إعاىته لنادي أبولون سمرا اليوناني، وفضل العودة للدوري المصري الممتاز.