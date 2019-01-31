رياضة | في مثل هذا اليوم: هنري يقول "لا" لريال مدريد

وأوضحت صحيفة "ماركا" أنه إذا قمنا بتحليل أرشيف الماركا، فقد يكون هذا واحد من المقابلات الوحيدة التي تقرأ بوضوح فيها أن نجم عالمي يقول بصراحة: "لا أريد أن ألعب في ريال مدريد".

حدث في ذلك اليوم المماثل لهذا اليوم قبل 15 سنة وبطلها كان تييري هنري. في ذلك الوقت، كان المهاجم ينتمي إلى النادي الذي حقق أكبر نجاحاته، أرسنال، وأسمه كان عدة مرات على جدول تعزيزات ريال مدريد الذي كان يرى دائماً في هنري كأحد الأهداف الرئيسية لمواصلة النمو كنادي.

لكن هنري قال بوضوح: "نعم، أنا أقولها مرة أخرى: لا أريد أن ألعب لريال مدريد! انظر، لقد قلت ذلك قبل شهرين. سألني الناس: "هل تريد اللعب مع زيدان؟" وقلت نعم، لكن مع فرنسا، على الرغم من ذلك، استمروا في التكهن، ماذا يمكنني أن أفعل، أقولها مرة أخرى: أنا أكثر من سعيد في أرسنال".

لكن هنري كان يثني بكلماته للاعبي ريال مدريد مثل زين الدين زيدان أو راؤول جونزاليس الذي قال أنه: سيعطيه الكرة الذهبية".