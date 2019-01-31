رياضة | كونتي يكشف سر رفض ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كونتي يكشف سر رفض ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرج الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني السابق لتشيلسي عن صمته للكشف عن تفاصيل رفضه عرض ريال مدريد لتدريب الفريق بالفترة الماضية. وقال كونتي في تصريحاته لصحيفة لاجازيتا ديلو سبورت: بيريز رئيس ريال مدريد تحدث معي لتدريب الفريق ولكن هذا التوقيت كانت الأمور ساخنة داخل النادي بعد الخسارة من برشلونة 5-1. واضاف: كان هناك احتمالا لتدريب ريايل مدريد ولكني لا أفضل تدريب فريق منذ منتصف الموسم بل أفضل دائماً تدريب الفريق منذ بداية الموسم. وتابع كونتي: فضلت الانتظار حتي شهر يوينو، هناك الكثير من العروض ولكني لم أحسم الموقف حتي الآن في انتظار نهاية الموسم.

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