رياضة | العثور على حطام طائرة المفقود "سالا"

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العثور على حطام طائرة المفقود "سالا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ووفقًا لصحيفة ذا صن الإنجليزية ، عثرت السلطات الهولندية على جزء من حطام طائرة بالقرب من ميناء روتردام يعتقد أنه يعود لطائرة إيميليانو سالا لاعب كارديف سيتي ونانت الفرنسي التي تحطمت وفقدت فوق البحر.
وكان الفريق البحث المكلف بالبحث عن الطائرة المفقودة قد قال بالأمس: عثرنا صباح اليوم على جزء من وسادة مقعد في شاطئ شبه جزيرة كوتنتين، ثم تم العثور على وسادة ثانية في وقت لاحق، ومن الفحص التمهيدي توصلنا إلى أنه من المرجح أن تكون الوسائد من الطائرة المفقودة.
ولم يتم الاعلان بعد عن وفاة سالا بشكل رسمي لعدم العثور على جثته أو أي شيء شخصي متعلق به.
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