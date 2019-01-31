رياضة | سولاري يغير من خططه الدفاعية لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولاري يغير من خططه الدفاعية لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتجه الأرجنتيني سانتياجو سولاري، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، لإجراء بعض التغييرات على الخطط الخاصة بخط الدفاع المدريدي.

وبحس ما ذكرته صيفة "ماركا" فإن طرد رافائيل فاران في المباراة الأخيرة من الدوري ضد إسبانيول قد عطل خطط سانتياجو سولاري فيما يتعلق بالمداورة في مراكز قلوب الدفاع.

والنتيجة الرئيسية هي أن سيرجيو راموس سيضطر للعب ضد آلافيس، وهي مباراة كان يمكن أن يمنحه الراحة، حيث أن اللاعب الفرنسي الدولي موقوف لمباراة واحدة.

تغيير الخطط يؤثر أيضاً على مباراة الليلة ضد جيرونا، من حيث المبدأ كان قائد ريال مدريد كان سيكون أساسي، لكن حقيقة أنه سيكون عليه أن يلعب يوم الأحد سيجعل مدرب الأبيض يراهن على فاران وناتشو.