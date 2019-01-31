رياضة | 5 مواجهات تنتظر يوفنتوس في شهر فبراير الكروي.. أبرزها موقعة أتلتيكو مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 مواجهات تنتظر يوفنتوس في شهر فبراير الكروي.. أبرزها موقعة أتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل يوفنتوس رسالة شديدة اللهجة لكبار أندية أوروبا بتدعيم صفوفه بصفقات نارية قبل بداية الموسم أبرزها الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفقة أثارت جدلا واسعا بين محبي وعشاق الكرة العالمية الذين أكدوا أن دوري أبطال أوروبا هو هدف السيدة العجوز هذا الموسم.

ويواصل اليوفي تقديم مستواه المعتاد في الدوري الذي يتصدره حتى الآن برصيد 59 نقطة. وتنتظر السيدة العجوز عدد من المباريات السهلة في الدوري في شهر فبراير، بينما سيكون الإختبار الحقيقي لليوفي أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ويستعرض الخليج 365 الرياضي مباريات السيدة العجوز في شهر فبراير:-

الدوري الإيطالي

- السبت 2 فبراير 2019 : يوفنتوس وبارما الساعة 9 ونصف مساءً

- الأحد 10 فبراير 2019 : ساسولو ويوفنتوس الساعة 7 مساءً

- الجمعة 15 فبراير 2019 : يوفنتوس وفروسينوني الساعة 9 ونصف مساءً

- السبت 23 فبراير 2019 : بولونيا ويوفنتوس الساعة 7 مساءً

* دوري أبطال أوروبا :

- الأربعاء 20 فبراير 2019 : أتلتيكو مدريد ويوفنتوس الساعة 10 مساءً