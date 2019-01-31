رياضة | نهائي كأس آسيا.. أبرز إنجازات المنتخبات العربية في البطولة القارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نهائي كأس آسيا.. أبرز إنجازات المنتخبات العربية في البطولة القارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل منتخب قطر للمباراة النهائية لبطولة أمم آسيا 2019 للمرة الأولي في تاريخه، بعدما تخطي عقبة منتخب الإمارات بالفوز عليه بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدور نصف النهائي للبطولة القارية.

وسيواجه المنتخب القطري نظيره الياباني في المباراة النهائية لبطولة أمم آسيا، في تمام الرابعة عصرًا، غدًا الجمعة الموافق 1 فبراير لعام 2019، وكان الساموراي الياباني تخطي نظيره الإيراني في الدور نصف النهائي للبطولة.

منتخب قطر يتطلع لحصد لقب بطولة أمم آسيا للمرة الأولي في تاريخه، حيث شارك في البطولة القارية 10 مرات، وكان أفضل إنجازاته هو بلوغ الدور ربع النهائي للبطولة.

وإليكم أبرز إنجازات المنتخبات العربية في بطولة أمم آسيا:-

- 5 ألقاب عربية:

نجحت 3 منتخبات عربية في التتويج بلقب بطولة أمم آسيا عبر تاريخها 5 مرات، وهي منتخبات: السعودية وحصلت على اللقب 3 مرات أعوام (1984، 1988، 1996)، ومنتخب الكويت لقب وحيد (1980)، ومنتخب العراق (2007).

- 3 منتخبات تحصد مركز "الوصيف":

حصلت 3 منتخبات عربية أيضًا على مركز "الوصيف" 5 مرات خلال النسخ السابقة من البطولة القارية وهم: السعودية أعوام (1992-2000 – 2007)، والكويت (1976)، والإمارات (1996).

- أبطال المركز الثالث:

حصل منتخب الكويت على المركز الثالث بالبطولة عام 1984، وكذلك منتخب الإمارات عام 2015.