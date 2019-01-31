اونلاين | yalla shoot يلاشوت رابط سريع.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا بث مباشر اليوم الخميس

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yalla shoot يلاشوت رابط سريع.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا بث مباشر اليوم الخميس
في واحدة من المباريات الممتعة، يلتقي فريق ريال مدريد ضد جيرونا في العاشرة مساء اليوم في لقاء مثير ضمن منافسات إياب دور الـ8 لبطولة كأس ملك إسبانيا، في بث حي ومباشر، ويقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر للمباراة بجودة عالية بدون تقطيع.
yalla shoot يلاشوت رابط سريع.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا بث مباشر اليوم الخميس
وكانت آخر مباريات جيرونا في الدوري الإٍسباني ضد برشلونة صاحب صدارة الليجا حاليًا جدول، وخسروا هذه المباراة بهدفين مقابل لاشي، ويحتل الفريق حاليًا المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم فاز الفريق في خمس مباريات، وتعادل في تسع، وتلقى سبع هزائم حتى الآن، كورة ستار مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد جيرونا بث مباشر وسريع.
yalla shoot يلاشوت رابط سريع.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا بث مباشر اليوم الخميس
ومن المنتظر أن يبدأ الريال بتشكيل مكون من تيبو كورتوا في حراسة المرمى، وفي الدفاع مارسيلو، سيرخيو راموس، ،رافائيل فاران ،داني كارباخال، وفي الوسط داني سيبايوس ،كاسيميرو ،لوكا مودريتش، وفي الهجوم فينيسيوس جونيور ،كريم بنزيمه ،ماركو أسينسيو، بث مباشر الأسطورة مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا ، بينما سيبدأ فريق جيرونا بتشكيل مكون من ياسين بونو في حراسة المرمى، وفي الدفاع خوان بيدرو ،بيرناردو إسبينوسا ، بيدرو ألكالا، وفي الوسط فاليري فيرنانديز أليكس جرانيل ، دوجلاس لويس -،بيدرو بورو، وفي الهجوم أليكس جارسيا ، كريستيان ستواني ، كريستيان بورتو.
yalla shoot يلاشوت رابط سريع.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا بث مباشر اليوم الخميس
وتنقل المباراة عبر قناة بي ان سبورتس اتش دي في بث حي ومباشر بدون تقطيع.
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