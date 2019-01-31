اونلاين | yalla shoot يلاشوت رابط سريع.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا بث مباشر اليوم الخميس

yalla shoot يلاشوت رابط سريع.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا بث مباشر اليوم الخميس

في واحدة من المباريات الممتعة، يلتقي فريق ريال مدريد ضد جيرونا في العاشرة مساء اليوم في لقاء مثير ضمن منافسات إياب دور الـ8 لبطولة كأس ملك إسبانيا، في بث حي ومباشر، ويقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر للمباراة بجودة عالية بدون تقطيع.

yalla shoot يلاشوت رابط سريع.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا بث مباشر اليوم الخميس

وكانت آخر مباريات جيرونا في الدوري الإٍسباني ضد برشلونة صاحب صدارة الليجا حاليًا جدول، وخسروا هذه المباراة بهدفين مقابل لاشي، ويحتل الفريق حاليًا المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم فاز الفريق في خمس مباريات، وتعادل في تسع، وتلقى سبع هزائم حتى الآن، كورة ستار مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد جيرونا بث مباشر وسريع.