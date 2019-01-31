اونلاين | كورة لايف.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا بث مباشر kora live

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا بث مباشر kora live والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا

نقدم لمحبي كرة القدم الإسبانية وفريق ريال مدريد عبر أتش دي كورة بث مباشر مباراة ريال مدريد وجيرونا بدون تقطيع اليوم الخميس 31-1-2019 الموافق الحادي والثلاثون من شهر يناير الجاري والخامس والعشرون من جماد الأول والتي ستقام في تمام العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة حيث يمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا بث مباشر اليوم على ملعب ستاد مونتيليفي والتي ستنقل عبر قنوات بي إن سبورت في إطار مباريات الإياب من دور ربع نهائي كأس ملك إسبانيا للموسم الحالي 2018-2019 .

رابط مباراة ريال مدريد

حيث يمكنكم الحصول على رابط بث مباشر مباراة ريال مدريد وجيرونا اليوم في كأس ملك إسبانيا حيث من الممكن أن يدفع ريال مدريد ببعض اللاعبين الاحتياطيين من أجل حصولهم على فرصة للمشاركة في المباريات خاصة مع انتهاء مباراة الذهاب بفوز الفريق الميرنجي بأربعة أهداف مقابل هدفين في السنتياجو بيرنابيو حيث سيدخل جيرونا مباراة ريال مدريد اليوم ويأمل في تحقيق نتيجة جيدة تضمن لة التأهل لنصف النهائي خاصة وان المباراة تقام على ملعبة ووسط جماهيرة بالمونتيليفي وبالتالي ستكون النتيجة عبئ كبير على جيرونا ورغم ذلك يكفي للفريق الأحمر أن يفوز بثنائية دون مقابل ليتأهل مباشرة لنصف النهائي بعد أن أرهق دفاعات فريق العاصمة حيث سيتولي الحكم خوان مارتينيز مونويرا قيادة مباراة ريال مدريد وجيرونا بث مباشر اليوم من أرض الملعب كحكم أول.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وجيرونا

بث مباشر مباراة ريال مدريد وجيرونا على اليوتيوب اليوم الخميس في كأس ملك إسبانيا حيث سيعتمد ريال مدريد تحت قيادة سولاري على كل من فينيسوس جونيور وبنزيما ومودريتش وكروس وراموس وكورتوا لتخطي تلك المباراة التي تبدو قبل بدايتها سهلة لفريق العاصمة نظراً للنتيجة التي انتهت بها مباراة الذهاب حيث سيبدأ اوزيبيو ساكريستان مدرب جيرونا مباراة اليوم ويأمل في تحقيق الانتصار على عملاق أوروبا معتمدا على بورخا جارسيا وكريستيان بورتوجيس حيث ستشهد مباراة ريال مدريد وجيرونا مباشر اليوم متعة كروية كبيرة.