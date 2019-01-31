انت الان تتابع تفاصيل خبر الإمارات تدعم مونديال قطر.. إذعان أم مناورة؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 31 يناير 2019 06:52 مساءً - فجأة ومن دون مقدمات أعلنت الإمارات، على لسان أحد أبرز مسؤوليها الرياضيين، دعم مونديال قطر، المقرر إقامته شتاء عام 2022 لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في خطوة أسالت الكثير من الحبر والتساؤلات حول الهدف من تلك التصريحات وتوقيت إطلاقها.

وتستضيف قطر النسخة المونديالية المقبلة شتاء عام 2022، وتحديداً بين الـ21 من نوفمبر والـ18 من ديسمبر، حيث تتزامن المباراة النهائية مع اليوم الوطني لدولة قطر.

وفي منتصف يوليو 2018، تسلم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني راية استضافة بلاده لكأس العالم، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال حفل رياضي ضخم أقامه الأخير بقصر "الكرملين"، وحضره رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري جياني إنفانتينو.

تصريحات مفاجئة

الإمارات، التي يصفها مراقبون بأنها "رأس حربة" في الحصار المفروض على الدوحة منذ 5 يونيو 2017، أطلقت عبر رئيس الهيئة العامة للرياضة في البلاد، محمد خلفان الرميثي، تصريحات مفادها أنها لا تسعى لنقل كأس العالم 2022 من قطر، معلناً دعم أبوظبي لهذه البطولة، في ظل إقامتها في المنطقة الخليجية، للمرة الأولى.

وقال الرميثي خلال حديثه بقمة القيادات الرياضية العالمية، التي افتتحت في أبوظبي بمشاركة أكثر من 350 شخصية بارزة: "أشعر بالسعادة لوجود كأس العالم في المنطقة، ندعم البطولة ولسنا مع نقلها من قطر، وخاصة أن إقامة البطولة في آسيا سيمنح القارة عدداً أكبر من المقاعد، لدينا العديد من الفرق التي تستحق المشاركة في كأس العالم".

وكانت قطر قد تجاوزت سلسلة عقبات وضعتها دول الحصار وأذرعها الإعلامية وروجت لها على نطاق واسع على أنها حقائق ودلائل، وهي "أكاذيب" بحسب مراقبين، كان أبرزها ملف "درجات الحرارة" و"حقوق العمال"، وما أفرزته الأزمة الخليجية من انقسام واضح في البيت الخليجي الذي كان يُنظر إليه دائماً على أنه "على قلب رجل واحد".

وبالعودة إلى تصريحات "أرفع مسؤول رياضي في الإمارات"، فقد جاءت في توقيت مفاجئ، وذلك بعد أقل من 48 ساعة على هزيمة الإمارات أمام قطر برباعية نظيفة، على استاد "محمد بن زايد"، وبلوغ "العنابي" المباراة النهائية لكأس أمم آسيا، للمرة الأولى في تاريخه.

وشهدت تلك المباراة أحداثاً مؤسفة من الجانب الإماراتي وجماهيره؛ إذ قذفت لاعبي قطر بالأحذية وقارورات وزجاجات المياه الفارغة، خلال احتفال نجوم "العنابي" بكل هدف من الأهداف الأربعة.

يقول مراقبون إن التصريحات تندرج في سياق المناورة التي تنتهجها أبوظبي، بعد "الفضيحة التي مُنيت بها الإمارات على الهواء مباشرة وتحت أنظار إنفانتينو"، وهو الأمر الذي دفع الاتحاد الآسيوي للعبة لفتح تحقيق عاجل وسط توقعات بفرض عقوبات مالية وإدارية على الاتحاد الإماراتي.

في الجهة المقابلة، ينمو المشروع الرياضي للدوحة بعد تأكد استضافة قطر لمونديال 2022، ونجاح منتخباتها الرياضية في ترك بصمة رياضية واضحة في مختلف الألعاب، وخاصة الألعاب الجماعية، إضافة إلى "أم الألعاب"، التي ستقام بطولتها العالمية في الدوحة خلال هذا العام.

تسريبات العتيبة

وكان موقع "إنترسبت" الاستخباراتي الأمريكي قد كشف، في نوفمبر 2017، عن وثائق "جديدة وخطيرة" حول سعي الإمارات لسحب تنظيم كأس العالم من قطر، مستنداً إلى وثائق حصل عليها من البريد الإلكتروني لسفير أبوظبي في واشنطن يوسف العتيبة.

وأظهرت تلك الوثائق "مزيداً من الأدلة على سعي أبوظبي لسحب تنظيم كأس العالم من قطر، باستخدام ملايين الدولارات، وفتح عدة جبهات (لم يذكرها) ضد ملف قطر"، حيث كان الهدف إجبار الدوحة على التخلي عن استضافة مونديال 2022.

ويشير الموقع إلى أن الحصار الذي فرض على قطر كان جزءاً رئيساً من الخطة من أجل عرقلة المشاريع المونديالية الجارية على قدم وساق، ومن ثم استخدام حملة علاقات واسعة حتى داخل الفيفا، وتأكيد أن قطر لن تكون قادرة على استضافة هذا الحدث العالمي.

تغريدة ضاحي خلفان

وكان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان، قد قال في أكتوبر 2017، إن حل الأزمة الخليجية التي اندلعت في 5 يونيو من العام ذاته، يكمن في سحب مونديال 2022 من قطر.

وكتب "خلفان" في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر": "إذا ذهب المونديال عن قطر سترحل أزمة قطر.. لأن الأزمة مفتعلة من أجل الفكة (التخلص) منه".

كما لا يُمكن تجاهل ما قام به "الذباب الإلكتروني" عقب تصدر قطر وأميرها المشهد الختامي لمونديال روسيا؛ إذ شرع في حملة تشويه على نطاق واسع للدوحة، للتغطية على اللحظة الفارقة التي أدخلت البهجة على قلب كل عربي من المحيط إلى الخليج.

وأثبتت شواهد كثيرة، بما لا يدع مجالاً للشك، أن الرياض وأبوظبي تسعيان بكل ما أوتيتا من قوة لإجهاض الحلم العربي، الذي بات أقرب من أي وقت مضى، رغم كلمة أمير قطر خلال حفل التسلم، على أن نسخة 2022 هي لكل العرب، مرحباً باسمهم بكل العالم.

بدورها أدانت منظمة مراقبة أخلاقيات ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا ووتش) خلال مؤتمر في مدينة زيوريخ السويسرية (13 سبتمبر 2018)، الإمارات والسعودية؛ لتنظيمهما حملات شرسة ضد استضافة قطر لـ "العرس الكروي الكبير".

وخلص المتحدثون في المؤتمر إلى أن الإمارات والسعودية تقودان الجهود الرامية إلى تجريد قطر من حقها في استضافة النسخة المونديالية المقبلة، كما أدانوا إطلاق حملات تحريض ضد الدوحة منذ فوزها بشرف التنظيم، ورفع وتيرة تلك الحملات بعد تسلم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رسمياً راية الاستضافة من روسيا صيف هذا العام.

كل ذلك يضاف إلى ما ذكرته صحيفة "الغارديان" البريطانية بوجود "تمويل سعودي إماراتي لمؤتمر عقد في مايو 2018 في لندن، يهدف إلى التشكيك في منح تنظيم كأس العالم 2022 لقطر".

ولفتت إلى أن الحدث حظي بتغطية إعلامية كبيرة في بريطانيا، ومن وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي مقربة من السعودية والإمارات، موضحة أن جل تركيز المؤسسة منصب على موضوع استضافة الدوحة لمونديال 2022.

مونديال الحُلم

ووفقاً لخبراء ومحللين فإن مونديال 2022 سيكون فريداً من نوعه؛ لأنه سيتيح للجماهير حضور أكثر من مباراة في يوم واحد، وهو ما لم يتوفر على الإطلاق في أي نسخة مونديالية سابقة؛ بسبب بعد الملاعب والمدن التي تستضيفها اللقاءات.

وتبلغ أقصى مسافة بين ملاعب مونديال قطر 50 كيلومتراً، كما أن أقصى مدة زمنية يقطعها مترو الدوحة بين هذه المنشآت المونديالية لا تتجاوز 60 دقيقة، وهو ما يُعد ميزة كبيرة ستنعكس إيجاباً على الجماهير والمشجعين.

وفي لحظة بقيت محفورة في أذهان ملايين العرب من المحيط إلى الخليج، نالت قطر، في ديسمبر 2010، شرف استضافة كأس العالم 2022، وتعهّدت آنذاك بتنظيم أفضل نسخة في تاريخ دورات كأس العالم.

ويُترقّب على نطاق واسع أن يكون مونديال 2022 "حديث العالم"، في ظل ما تُنفّذه الدوحة من مشاريع مختلفة تطول البنية التحتية؛ من فنادق، ومطارات، وموانئ، وملاعب، ومستشفيات، وشبكات طرق سريعة، ومواصلات، وسكك حديدية، من أجل استقبال ما يزيد على المليون ونصف المليون من المشجعين والجماهير الذين سيتوافدون إلى البلاد لمتابعة كأس العالم.