شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. الهلال السعودي يتعاقد مع مهاجم يوفنتوس السابق والان مع التفاصيل

أعلن نادي الهلال السعودي، تعاقده مع نجم يوفنتوس الإيطالي السابق سيباستيان جيوفينكو، قادما من نادي تورنتو الكندي بعقد يمتد لثلاثة مواسم، دون الإفصاح عن قيمة الصفقة.

وذكر متصدر الدوري السعودي في بيان له، أن الإيطالي جيوفينكو، وقع علي عقد في مدينة لوس أنجليس الأمريكية لمدة ثلاثة مواسم.

وجاء أيضا في البيان أن اللاعب الإيطالي سينضم لتدريبات الفريق خلال الأيام القليلة القادمة.

وجاء التعاقد بعد اقتناع الإدارة بعدم فائدة استمرار الفنزويلي ريفاس، بخلاف انضمام عمر خربين لنادي بيراميدز المصري.

يذكر ان جيوفينكو لعب لعدة أندية إيطالية قبل الانتقال لتورنتو الكندي، فقد لعب لصالح كلا من يوفنتوس، إيمبولي، بارما.

وسبق لجيوفينكو الفوز بلقب الدوري الإيطالي مع يوفنتوس في 2013 و2014 بالإضافة إلى كأس السوبر الإيطالية في 2012 و2013.