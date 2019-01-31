شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن وجهة كريستيانو رونالدو بعد الاعتزال والان مع التفاصيل

الخليج 365- يرى الخبير راؤول ميهتا، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، لن يعمل كمدير فني، عقب اعتزاله كرة القدم، بشكل نهائي.

وقال راؤول ميهتا، في تصريحات أبرزتها صحيفة إكسبريس البريطانية: رونالدو يعتبر علامة تجارية، عدد المتابعين له على مواقع التواصل الاجتماعي لا يصدق.

وأضاف: أعتقد أنه يمكن أن يلعب حتى سن 40 عامًا، ولكن الأمر قد يتغير لو تعرض لإصابة كبيرة، هو يقوم بأشياء كثيرة خارج كرة القدم، يجمع الكثير من المال.

وتابع: لا أرى أن رونالدو سيكون محللًا أو مديرًا فنيًا بعد اعتزاله كرة القدم، سوف يعمل في استثماراته بعد أن يعتزل كرة القدم، لم يتحدث عن كرة القدم معه، عندما قابلته أكثر من مرة.