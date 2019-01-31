شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. مانشستر سيتي يحسم صفقة جديدة لـ4 مواسم ونصف والان مع التفاصيل

الخليج 365- كشف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن تعاقده الرسمي مع الموهوب الكرواتي أنتي بالافيرسا من نادي نادي هايدوك سبليت خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأكد مانشستر سيتي في بيان رسمي، علي أن بالافيرسا البالغ من العمر 18 عاما انضم لصفوف الفريق مقابل 7 مليون إسترليني لمدة 4 مواسم ونصف.

واضاف الموقع، أن بالافيرسا انضم إلى مانشستر سيتي لكنه سيتم إعارته لفريقه السابق حتي صيف 2020، وسوف يخضع صاحب الـ 18 عامًا للكشف الطبي يوم الثلاثاء المقبل قبل العودة إلى كرواتيا.

و يوجد بند في عقد اللاعب يسمح للسيتزنز الحصول على خدماته في يناير 2020 وعدم الانتظار حتى الصيف.