انت الان تتابع تركي آل شيخ يوجه رسالة شديدة اللهجة لأحمد شوبير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٣١ يناير ٢٠١٩ - ٠٣:٣٤ م

رد المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم والرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي، مالك نادي بيراميدز، على تصريحات أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة التي هاجم فيها البيانات الصادرة من نادي بيراميدز بشأن مجاملة الجبلاية للأهلي في ترتيب مبارياته المؤجلة من الدور الأول وتهديده بعد مواجهة الأحمر قبل أن يخوض الأخير مباراته مع الزمالك المؤجلة من الدور الأول. ووجه تركي آل الشيخ رسالة شديدة اللهجة إلى شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

"الأخ أحمد شوبير ... تصريحاتك اليوم بصفتك نائب رئيس الاتحاد أو بصفتك مذيعا رياضيا أو بصفتك لاعبا سابقا في النادي الأهلي ووالد لاعب حالي في النادي الأهلي... عشان يعرف نادي بيراميدز من تحت التكييف يرد؟ ولما نبقى نلعب في الدوري في حديقة بيتك يبقى ساعتها قل لنا نلعب أو منلعبش! إحنا نلعب في دوري بلد محترم". وقال

"الأخ أحمد شوبير ... تصريحاتك اليوم بصفتك نائب رئيس الاتحاد أو بصفتك مذيعا رياضيا أو بصفتك لاعبا سابقا في النادي الأهلي ووالد لاعب حالي في النادي الأهلي... عشان يعرف نادي بيراميدز من تحت التكييف يرد؟ ولما نبقى نلعب في الدوري في حديقة بيتك يبقى ساعتها قل لنا نلعب أو منلعبش! إحنا نلعب في دوري بلد محترم".

وقال أحمد شوبير، إنه على الجميع التعايش مع الوضع التي تعيشه مسابقة الدوري، وأضاف نائب رئيس الجبلاية، في تصريحات لبرنامجه على إذاعة "أون سبورت"، اليوم الأربعاء: "الأمن أحيانا يطالب بتأجيل مباراة، ويقوم اتحاد الكرة بتأجيلها، لا بد أن يتعايش العالم مع ما نعيش فيه، ومش كل واحد قاعد في التكييف يقوم ضارب بيانين، وبلدنا تريد مساعدة الجميع، ومدربونا هم من صنعوا كرة القدم في العالم العربي".