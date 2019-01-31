رسميا.. أول صفقات مانشستر سيتي في الإنتقالات الشتوية

ضم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أول صفقاته خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد التعاقد مع الكرواتي أنتي بالافيرسا، قادما من نادي هايدوك سبليت الكرواتي.

وأعلن هايدوك سبليت عبر موقعه الرسمي انتقال لاعب وسطه الكرواتي إلى الفريق السماوي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بشكل نهائي، بعد اجتياز الكشف الطبي الثلاثاء الماضي.

وسيبقى صاحب الـ18 عاما مع فريقه الكرواتي معارا حتى نهاية الموسم المقبل، إلا أن النادي السماوي يمتلك حق استعادته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويجيد بالافيرسا في مركز الوسط المدافع، وهو المركز الذي يبحث الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن تدعيمه لمساندة البرازيلي فيرناندينيو صاحب الـ33 عاما.

وشارك لاعب السيتي الجديد مع فريقه الكرواتي في 17 مباراة منذ بداية الموسم الحالي، ونجح في تسجيل هدفين، كما يعتبر من العناصر الأساسية بمنتخبات الناشئين