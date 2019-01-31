أشارت تقارير تركية أن رسميا إنضم اللاعب المصري كريم حافظ لنادي قاسم باشا ليزامل النجم المصري محمود حسن تريزيجيه وان اللاعب هو من توسط له للعب معه في النادي التركي.
يذكر أن اللاعبان تقابلا منذ 4 أيام في ديربي اسطنبول في الدوري التركي الذي نتهي بفوز باشاك شهير 2 / 0 بمشاركة تريزيجه الذي حصل على إشادة الجماهير في نهاية المباراة ،وأصبح فريق كريم حافظ أصبح منفردا بصدارة ترتيب الدوري التركي بينما فريق تريزيجه تراجع المركز السابع.
كانت هذه تفاصيل خبر كريم حافظ يزامل النجم المصري تريزيجيه في قاسم باشا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.