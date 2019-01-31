كريم حافظ يزامل النجم المصري تريزيجيه في قاسم باشا

أشارت تقارير تركية أن رسميا إنضم اللاعب المصري كريم حافظ لنادي قاسم باشا ليزامل النجم المصري محمود حسن تريزيجيه وان اللاعب هو من توسط له للعب معه في النادي التركي.

يذكر أن اللاعبان تقابلا منذ 4 أيام في ديربي اسطنبول في الدوري التركي الذي نتهي بفوز باشاك شهير 2 / 0 بمشاركة تريزيجه الذي حصل على إشادة الجماهير في نهاية المباراة ،وأصبح فريق كريم حافظ أصبح منفردا بصدارة ترتيب الدوري التركي بينما فريق تريزيجه تراجع المركز السابع.