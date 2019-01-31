الوحدة يتعاقد مع التونسي الجبالي لموسمين ونصف

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أنهت إدارة نادي الوحدة إجراءات توقيع عقد النجم الدولي التونسي عصام الجبالي، لانتقاله إلى النادي وتمثيله للفريق لمدة موسمين ونصف، وذلك عقب اجتيازه الكشف الطبي بنجاح. أنهت إدارة نادي الوحدة إجراءات توقيع عقد النجم الدولي التونسي عصام الجبالي، لانتقاله إلى النادي وتمثيله للفريق لمدة موسمين ونصف، وذلك عقب اجتيازه الكشف الطبي بنجاح. يذكر أن اللاعب الجبالي مثل فريق روزنبورغ النرويجي والمنتخب التونسي.



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