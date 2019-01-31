شكرا لقرائتكم أخبار مانشستر يونايتد اليوم الخميس 31 / 1 / 2019 مارسيال يمدد تعاقده مع الشياطين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد مانشستر يونايتد لخوض مواجهة ليستر سيتي الصعبة يوم الأحد المقبل فى الجولة الـ 25 من الدورى الإنجليزى الممتاز، بعد التعادل أمام بيرنلى أول أمس الثلاثاء 2-2، فى أول مواجهة يخشر خلالها الفريق نقاطا مع النرويجى أولى جونار سولشاير.

مارسيال يمدد تعاقده مع مانشستر يونايتد

أعلن مانشستر يونايتد، المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس تمديد تعاقده مع لاعبه الفرنسي أنطوني مارسيال لمدة عام واحد إضافي ليستمر بذلك حتى 2024.

وانتقل مارسيال إلى مانشستر يونايتد قادما من موناكو في 2015 وأحرز 46 هدفا في 162 مباراة مع العملاق الإنجليزي.

وقال مارسيال في تصريحات للموقع الرسمي لنادي مانشستر يونايتد "أنا أحب وقتي في هذا النادي، منذ يوم انضمامي جعلوني أشعر أني أصبحت جزءا من عائلة مانشستر يونايتد".

وأضاف "أود أن أشكر أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد وباقي أفراد الجهاز الفني على ثقتهم ومساعدتي على تطوير مستواي".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس بالدوري برصيد 45 نقطة من 24 مباراة وسيلعب في ضيافة ليستر سيتي يوم الأحد المقبل.



مارسيال

ريال مدريد يتمسك بالتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد

يتمسك ريال مدريد بضم النجم الإنجليزى ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد فى الفترة المقبلة.

وأشارت صحيفة "ذا صن" إلى قيام العملاق الإسبانى بتجهيز عرض ضخم يصل إلى 100 مليون جنيه إسترلينى من أجل بخدمات راشفورد، وأضافت الصحيفة أن مانشستر يونايتد يخوض مفاوضات حاليا مع راشفورد من أجل تجديد عقده.