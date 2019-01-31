شكرا لقرائتكم انفراد الخليج 365.. كريم حافظ يزامل تريزيجيه خلال ساعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعلن نادي قاسم باشا التركي خلال الساعات القادمة تعاقده مع كريم حافظ لاعب منتخب مصر خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وعلم "الخليج 365"، أن كريم حافظ خضع اليوم للكشف الطبي فى نادي قاسم باشا المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمود تريزيجيه.

ويقوم كريم حافظ حالياً بوضع اللمسات الأخيرة على صفقة إنتقاله لصفوف قاسم باشا حيث إنهاء الأجراءات الإدارية، بعدما قرر نادي باشاك شهير التركي قطع إعارة اللاعب المصري.

وكان كريم حافظ انضم لصفوف باشاك شهير خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من وادي دجلة وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم قبل أن يقرر النادي التركي إنهاء الإعارة.

وخاض كريم حافظ 5 مباريات فقط مع باشاك شهير، بواقع 4 مباريات في بطولة كأس تركيا، ومباراة وحيدة في بطولة الدوري تحت 21 عاماً.