شكرا لقرائتكم مفاجأة .. محمد إبراهيم يطلب الرحيل عن الزمالك قبل غلق القيد بساعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فجر محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل قبل ساعات قليلة من غلق باب القيد الشتوى بعد مطالبته بالرحيل عن القلعة البيضاء لرغبته فى المشاركة بشكل أساسى .

كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك عن إخطار محمد إبراهيم لمسئولى النادى بأنه يرغب فى الابتعاد عن الضغوط والمشاركة بشكل أساسى مع فريق آخر خلال الفترة المقبلة ما قد يؤدى إلى انضمامه للمنتخب الوطنى قبل منافسات كأس الأمم الإفريقية التى سوف تستضيفها مصر.

كما فجر المصدر ذاته مفاجأة إن السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الأبيض وافق على رحيل اللاعب على سبيل الإعارة مع العودة فى بداية الموسم الجديد حتى يشارك بشكل أكثر مع فريق آخر كما أوضح نفس المصدر إن محمد إبراهيم موضوعاً ضمن القائمة المبدئية للسفر إلى كينيا مساء اليوم استعدادا لمواجهة جورماهيا الكينى، يوم الأحد المقبل، فى افتتاح دور المجموعات بالكونفدرالية، إلا إنه قد يخرج من القائمة البيضاء خلال الساعات الجارية فى حالة التوصل لاتفاقاً مع أحد الأندية المحلية حول ضمه.

لا يشارك محمد إبراهيم بصفة أساسية مع الزمالك في ظل اعتماد جروس علي يوسف أوبما بشكل أساسي في مركز صانع الألعاب ويشارك في أوقات قليلة حال غياب أوباما.