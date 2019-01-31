شاهد شبيه محمد صلاح النوبى

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جدة - عمرو شويل تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورة شخص فى اسوان فى بلد النوبة يشبة اللاعب المصرى محمد صلاح المحترف فى صفوف ليفربول الانجليزى . وتعادل ليفربول امس مع نظيره ليستر سيتى فى الدورى الانجليزى بهدف لكل فريق وشارك محمد صلاح فى المباراة اساسى ولعب المباراة كامله.

شبه محمد صلاح

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