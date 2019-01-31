شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحذر فضل من الفردية فى القرارات بسبب أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر مجلس إدارة اتحاد الكرة ، محمد فضل مدير بطولة امم أفريقيا من اتخاذ قرارات فردية دون الرجوع إلى مجلس الجبلاية خاصة أن هذا الأمر يتسبب فى مشاكل يتحملها مجلس الجبلاية.

وكانت الساعات الأخيرة قد شهدت تسريبات حول تعيين بعض الأفراد فى لجان بطولة أمم أفريقيا مما تسبب فى أزمة وهجوم على مجلس الجبلاية الذى أكد عدم معرفته أواتخاذه قرارات بمثل هذه الأمور.

وتستضيف مصر بطولة امم أفريقيا لكرة القدم 2019 خلال الفترة من 21 يونيو حتى منتصف يوليو.