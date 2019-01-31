شاهد.. " صوابع المحشى" تخطف نجمات المغرب وتونس من البطولة العربية فى مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس
حرص الخليج 365 على التواجد داخل فندق إقامة فريقا " الدفاع المغربى و الصفاقسى التونسى " لسيدات الكرة الطائرة المتواجدان بالقاهرة للمشاركة فى البطولة العربية العشرون التى تستضيفها مصر الأن و تستمر حتى يوم 3 فبراير الجارى .
كواليس فريق الدفاع المغربى فى مصر
عبرت نجمات الفريق التونسى "نهال لكبير و خلود صمود و شروق الجلعى" على سعادتهم بالتواجد فى مصر و على حسن التنظيم ، و تحدثن على أبرز الأماكن التى يريدن زيارتها و الأكلات التى تتميز بها مصر ومعهم نجمات الفريق المغربى " أميمة قبابى و دليلة جبير و خديجة الحطاب فى التقرير التالى :
فريق سيدات تونس على الغذاء
نجمات الفريق التونسى
عبرت نجمات الفريق التونسى " نهال لكبير و خلود صمود و شروق الجلعى " على سعادتهم بالتواجد فى مصر و على حسن التنظيم ، و تحدثون على ابرز الأماكن التى يريدن زيارتها و الأكلات التى تتميز بها مصر فى التقرير التالى :
من جانبها قالت نهال لكبير لاعبة الفريق التونسى إنها تتمنى أن تزور مدينة الإسكندرية بصحبة رئيس البعثة راجح تمارك ، مؤكدة على إنها تفكر كثيرا منذ قدومها إلى مصر فى الفوز على النادى الأهلى .
كما أشارت لكبير على أن الفريق سيكون حذر كثيرا فى مواجهة الأهلى المقبلة فى ختام البطولة الأحد القادم .
أما خلود صمود نجمة الفريق التونسى ، فقالت إنها حضرت إلى زيادة مصر 4 مرات سواء مع الفريق أول المنتخب ، مشيرة على إنها تسعد كثيرا فى مصر بعمل الشوبينج فى المول لشراء الملابس و الإكسسوارات .
بينما قالت شروق الجلعى لاعبة الفريق التونسى إن هذه المرة الثانية التى تزور فيها مصر ، مشيرة على إنها تحب زيارة الإهرامات كثيرا و تحب شرم الشيخ كثيرا بالرغم من إنها لم تزورها ، مؤكدة على إنها تحب كثيرا الحلويات الشرقية فى مصر .
كما قالت أميمة قبابى نجمة الدفاع الحسنى المغربى إنها تحب كثيرا الكشرى المصرى من أجل الحمص و العدس فضلا عن المحشى و تحب زيارة مصر من أجل تناوله مؤكدة إنها تتمنى زيارة أبو الهول قبل مغادرة مصر .
أما دليلة جبير نجمة بطل المغرب ، قالت قالت إنها تتمنى أن تشاهد معالم مصر الأثرية خاصة إنها المرة الأةلى التى تحضر فيها إلى مصر ، وأكدت على رغبتها فى تناول الكشرى .
بينما قالت خديجة حطاب لاعبة الفريق المغربى إن هذه المرة الثانية التى تزور فيها مصر ، مشيرة على إنها أحبت زيارة الأهرامات و الحسين كثيرا .
فريق سيدات الدفاع المغربى
نجمات فريق تونس مع محررة الخليج 365
فريد الدفاع المغربى مع محررة الخليج 365
فريق المغرب على الغذاء
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