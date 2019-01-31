شكرا لقرائتكم خبر عن عفاف الهدهد تحصد ذهبية بطولة هولندا المفتوحة للرماية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت عفاف الهدهد لاعبة المنتخب الوطنى للرماية على ذهبية المسدس 10 م فى بطولة هولندا المفتوحة فى أول أيام المنافسة.

وتضم قائمة اللاعبين المشاركين من مصر كلا من هدير مخيمر ومريم رمضان وشيماء حشاد ودينا العيسوى ودينا عصمت ومحمد عبد القادر، بالإضافة إلى عفاف الهدهد التى تقرر مشاركتها فى المنافسة ، بينما يغيب سيف أبو سنة لظروف الدراسة الجامعية .

كما تضم البعثة أيضا كلا من ، حمادة طلعت والزهراء شعبان ويوسف حلمى وحافظ جمال وأحمد عصمت وأسامة السعيد وسامى عبد الرازق وأميرة فتوح .