شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة .. محمد إبراهيم يطلب الرحيل عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكشف سوبر كورة مفاجأة من العيار الثقيل فجرها محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك قبل ساعات قليلة من غلق باب القيد الشتوى بعد مطالبته بالرحيل عن القلعة البيضاء. لمعرفة التفاصيل الكاملة بخصوص رغبة محمد إبراهيم فى الرحيل عن الزمالك عبر الرابط التالى :-

كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة .. محمد إبراهيم يطلب الرحيل عن الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.