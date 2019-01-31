شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفوز على المصري البورسعيدي 7/0 فى دورى القطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق شباب النادي الأهلى على نظيره المصري البورسعيدي بـ7 أهداف مقابل لا شيء، فى المواجهة التى أقيمت بين الفريقين اليوم الخميس، والتي جاءت ضمن مباريات دورى الجمهورية للشباب مواليد 1999 ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر، والتى أقيمت على ستاد الجيش بالسويس.

يقود فريق شباب الأهلى مدحت طه إسماعيل، وأحرز سباعية الأهلى كلاً من صالح نصر "هدفين" ، فهد جمعة "هدفين" ،إبراهيم السيد "هدفين" وأحمد السيد هدف

يحتل الأهلى المركز الأول برصيد 40 نقطة، بينما يأتى المصرى فى المركز التاسع .