عفاف الهدهد تتوج بذهبية المسدس في بطولة هولندا للرماية

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توجت عفاف الهدهد، لاعبة منتخب مصر للرماية بالمركز الأول والميدالية ذهبية في منافسات المسدس 10م، ببطولة هولندا المفتوحة للرماية، والتي تقام خلال الفترة من 31يناير حتى 2 فبراير المقبل.
وتضم قائمة منتخب مصر في تلك البطولة، كلًا من: هدير مخيمر، ومريم رمضان، وشيماء
كما تضم البعثة أيضًا كلًا من: حمادة طلعت، والزهراء شعبان، ويوسف حلمي، وحافظ جمال، وأحمد عصمت، وأسامة السعيد، وسامي عبد الرازق، وأميرة فتوح.
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