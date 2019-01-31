عفاف الهدهد تتوج بذهبية المسدس في بطولة هولندا للرماية

عفاف الهدهد لاعب الرماية

كتب - محمد صبحي

توجت عفاف الهدهد، لاعبة منتخب مصر للرماية بالمركز الأول والميدالية ذهبية في منافسات المسدس 10م، ببطولة هولندا المفتوحة للرماية، والتي تقام خلال الفترة من 31

يناير حتى 2 فبراير المقبل.

وتضم قائمة منتخب مصر في تلك البطولة، كلًا من: هدير مخيمر، ومريم رمضان، وشيماء

حشاد، ودينا العيسوي، ودينا عصمت، ومحمد عبد القادر، بالإضافة إلى عفاف الهدهد.

كما تضم البعثة أيضًا كلًا من: حمادة طلعت، والزهراء شعبان، ويوسف حلمي، وحافظ جمال، وأحمد عصمت، وأسامة السعيد، وسامي عبد الرازق، وأميرة فتوح.