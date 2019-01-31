الزمالك يعاين فندق إقامة الفريق في نيروبي

كتب ـ مصطفى جويلي:

قام المهندس هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك، ورئيس بعثة فريق الكرة في نيروبي، ومعه أيمن حافظ المنسق العام للفريق، بمعاينة فندق الإقامة لايكي.

ووصف زادة، فندق الإقامة بأنه ممتاز للغاية، وتم إنهاء كافة

الترتيبات باستقبال بعثة الفريق التى، من المنتظر أن تصل غد الجمعة.

كما قاما الثنائى، بمعاينه ملعب المباراة، ويسمي كازراني ونجيلته طبيعية ويبعد ١٥ كيلو من الفندق

ويسع ٦٠ ألف متفرج.

كما تم معاينه ملعب التدريب اوتيلي علي بعد ٦ كيلو من الفندق.

وأشاد مسئولو بعثه الزمالك، بخالد الأبيض سفير مصر في كينيا، وكذلك القنصل العام محمد الجريتلي، وعميد محمد ضحي وشريف الشيخ وأحمد رأفت بسبب المجهود الرائع الذي يبذلوة لتذليل أي صعوبات.