شاهد.. بول بوجبا يصف محمد صلاح بملك مصر

أشاد بول بوجبا نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بمحمد صلاح لاعب الفريق المنافس في ليفربول.
ونشر بوجبا صورة له مع محمد صلاح على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وقال:"محمد صلاح ملك مصر".
وكان محمد صلاح قد شارك في تعادل ليفربول أمام ليستر سيتي، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما
وأبرز الجوائز التي حصل عليها صلاح هي الأفضل أفريقياً لعام 2017 وحصل عليها أيضاً عام 2018، وهداف الدوري الإنجليزي وحصل علي الحزاء الذهبي، ويتصدر حالياً قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفاً.
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