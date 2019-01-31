اونلاين | مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا بث مباشر اليوم 31-1-2019 في كأس إسبانيا

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مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا بث مباشر اليوم 31-1-2019 في كأس إسبانيا
ريال مدريد يصطدم بجيرونا في مباراة مثيرة اليوم في إياب دور الـ8 لبطولة كأس إسبانيا في لقاء خارج التوقعات مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا على بي ان سبورت وسيعول سولاري المدير الفني للفريق الملكي في لقاء اليوم على كريم بنزيمة وجاريث بيل لقيادة الفريق للفوز في موقعة اليوم ويقدم الثنائي مستوى رائع مع الفريق في الفترة الأخيرة وسيكونت سلاحا قويا لفريقه الليلة لقيادة الفريق للفوز بينما سيسعى أوزيبيو ساكريستيان المدير الفني لجيرونا على قيادة الفريق للفوز والتقدم لنصف نهائي المسابقة أمام الريال اليوم في مباراة لن تكون سهلة على الطرفين وسيكون كريستيان ستواني مهاجم الفريق الكاتالوني أقوى اسلحة الفريق في مباراة لجيرونا بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد جيرونا اليوم يوتيوب.
مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا بث مباشر اليوم 31-1-2019 في كأس إسبانيا
وكانت آخر مباريات جيرونا في الدوري الإٍسباني ضد برشلونة صاحب صدارة الليجا حاليًا جدول، وخسروا هذه المباراة بهدفين مقابل لاشي، ويحتل الفريق حاليًا المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم فاز الفريق في خمس مباريات، وتعادل في تسع، وتلقى سبع هزائم حتى الآن، كورة ستار مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد جيرونا بث مباشر وسريع.
مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا بث مباشر اليوم 31-1-2019 في كأس إسبانيا
ومن المنتظر أن يبدأ الريال بتشكيل مكون من تيبو كورتوا في حراسة المرمى، وفي الدفاع مارسيلو، سيرخيو راموس، ،رافائيل فاران ،داني كارباخال، وفي الوسط داني سيبايوس ،كاسيميرو ،لوكا مودريتش، وفي الهجوم فينيسيوس جونيور ،كريم بنزيمه ،ماركو أسينسيو، بث مباشر الأسطورة مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا ، بينما سيبدأ فريق جيرونا بتشكيل مكون من ياسين بونو في حراسة المرمى، وفي الدفاع خوان بيدرو ،بيرناردو إسبينوسا ، بيدرو ألكالا، وفي الوسط فاليري فيرنانديز أليكس جرانيل ، دوجلاس لويس -،بيدرو بورو، وفي الهجوم أليكس جارسيا ، كريستيان ستواني ، كريستيان بورتو.
مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا بث مباشر اليوم 31-1-2019 في كأس إسبانيا
وتنقل المباراة عبر قناة بي ان سبورتس اتش دي في بث حي ومباشر بدون تقطيع.
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