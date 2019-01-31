اونلاين | مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا بث مباشر اليوم 31-1-2019 في كأس إسبانيا

مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا بث مباشر اليوم 31-1-2019 في كأس إسبانيا

وكانت آخر مباريات جيرونا في الدوري الإٍسباني ضد برشلونة صاحب صدارة الليجا حاليًا جدول، وخسروا هذه المباراة بهدفين مقابل لاشي، ويحتل الفريق حاليًا المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم فاز الفريق في خمس مباريات، وتعادل في تسع، وتلقى سبع هزائم حتى الآن، كورة ستار مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد جيرونا بث مباشر وسريع.

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مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا بث مباشر اليوم 31-1-2019 في كأس إسبانيا

ومن المنتظر أن يبدأ الريال بتشكيل مكون من تيبو كورتوا في حراسة المرمى، وفي الدفاع مارسيلو، سيرخيو راموس، ،رافائيل فاران ،داني كارباخال، وفي الوسط داني سيبايوس ،كاسيميرو ،لوكا مودريتش، وفي الهجوم فينيسيوس جونيور ،كريم بنزيمه ،ماركو أسينسيو، بث مباشر الأسطورة مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا ، بينما سيبدأ فريق جيرونا بتشكيل مكون من ياسين بونو في حراسة المرمى، وفي الدفاع خوان بيدرو ،بيرناردو إسبينوسا ، بيدرو ألكالا، وفي الوسط فاليري فيرنانديز أليكس جرانيل ، دوجلاس لويس -،بيدرو بورو، وفي الهجوم أليكس جارسيا ، كريستيان ستواني ، كريستيان بورتو.