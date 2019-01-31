اونلاين | مشاهدة مباراة ريال مدريد لحظة بلحظة.. بث مباشر مباراة ريال مدريد وجيرونا في كأس إسبانيا

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مشاهدة مباراة ريال مدريد لحظة بلحظة.. بث مباشر مباراة ريال مدريد وجيرونا في كأس إسبانيا في مباراة نارية سيكون عشاق الكرة العالمية في الوطن العربي على موعد مع المتعة والإثارة، عندما يحل ريال مدريد ضيفا على جيرونا الليلة في اياب ربع نهائي كاس ملك اسبانيا .

مشاهدة مباراة ريال مدريد لحظة بلحظة.. بث مباشر مباراة ريال مدريد وجيرونا في كأس إسبانيا

الملكي نجح في تحقيق فوزًا مهمًا على حساب فريق إسبانيول بأربع أهداف مقابل هدفين، في إطار منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإسباني، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأحد على ملعب كورنيلا البرات، وبهذا الانتصار ظل الفريق في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 39 نقطة، فبعد أن خاض الميرينجي 21 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز 12 مباراة، وتعادل في ثلاث، وتلقى ست هزائم، ونجح الريال في تحقيق الفوز في مباراة الذهاب في سانتياجو برنابيو بأربعة أهداف مقابل هدفين، يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا بث مباشر.

مشاهدة مباراة ريال مدريد لحظة بلحظة.. بث مباشر مباراة ريال مدريد وجيرونا في كأس إسبانيا

وكانت آخر مباريات جيرونا في الدوري الإٍسباني ضد برشلونة صاحب صدارة الليجا حاليًا جدول، وخسروا هذه المباراة بهدفين مقابل لاشي، ويحتل الفريق حاليًا المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم فاز الفريق في خمس مباريات، وتعادل في تسع، وتلقى سبع هزائم حتى الآن، كورة ستار مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد جيرونا بث مباشر وسريع.

مشاهدة مباراة ريال مدريد لحظة بلحظة.. بث مباشر مباراة ريال مدريد وجيرونا في كأس إسبانيا ومن المنتظر أن يبدأ الريال بتشكيل مكون من تيبو كورتوا في حراسة المرمى، وفي الدفاع مارسيلو، سيرخيو راموس، ،رافائيل فاران ،داني كارباخال، وفي الوسط داني سيبايوس ،كاسيميرو ،لوكا مودريتش، وفي الهجوم فينيسيوس جونيور ،كريم بنزيمه ،ماركو أسينسيو، بث مباشر الأسطورة مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا ، بينما سيبدأ فريق جيرونا بتشكيل مكون من ياسين بونو في حراسة المرمى، وفي الدفاع خوان بيدرو ،بيرناردو إسبينوسا ، بيدرو ألكالا، وفي الوسط فاليري فيرنانديز أليكس جرانيل ، دوجلاس لويس -،بيدرو بورو، وفي الهجوم أليكس جارسيا ، كريستيان ستواني ، كريستيان بورتو.

مشاهدة مباراة ريال مدريد لحظة بلحظة.. بث مباشر مباراة ريال مدريد وجيرونا في كأس إسبانيا