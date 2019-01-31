رياضة | 6 مباريات تنتظر PSG في شهر فبراير.. أبرزها مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 6 مباريات تنتظر PSG في شهر فبراير.. أبرزها مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم باريس سان جيرمان هذا الموسم مستوى رائع تحديداً في الدورر الذي يحتل صدارته برصيد 56 نقطة. وتنتظر PSG مباريات سهلة للغاية في الدوري الفرنسي في فبراير المقبل، بينما ستكون مواجهته الوحيدة الصعبة أمام مانشستر يونايتد في دور ال 16 لدوري أبطال أوروبا والتي سيخوضها بدون نجمه الأول نيمار. ويستعرض الخليج 365 الرياضي مباريات PSG في شهر فبراير:- * الدوري الفرنسي: - الأحد 3 فبراير 2019 : ليون وباريس سان جيرمان الساعة 10 مساءً - السبت 9 فبراير 2019 : باريس سان جيرمان وبوردو الساعة 6 مساءً - الأحد 17 فبراير 2019 : سانت اتيان وباريس سان جيرمان الساعة 10 مساءً -الأربعاء 20 فبراير 2019 : باريس سان جيرمان ومونبيليه الساعة 10 مساءً - السبت 23 فبراير 2019 : باريس سان جيرمان ونيم أولمبيك * دوري أبطال أوروبا (ذهاب دوري الـ16) : - الثلاثاء 12 فبراير 2019 : مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان الساعة 10 مساءً

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