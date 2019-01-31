كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أيمن حفني يضغط على الزمالك من أجل الرحيل في يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبذل أيمن حفني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاولات للضغط على إدارة ناديه للموافقة على رحيله.

وكان الزمالك قد أعلن رفض رحيل اللاعب وأبدى النادي تمسكه ببقاءه لنهاية الموسم.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب أنه يجري اتصالات بالمشرف العام على الكرة أمير مرتضى من أجل إقناعه بالموافقة على رحيله في ظل عدم مشاركته مع الفريق في ظل خروجه من حسابات الجهاز الفني.

ويرغب الإسماعيلي في استعارة اللاعب لنهاية الموسم حيث أنهى النادي الساحلي اتفاقه مع حفني وينتظر محاولة اللاعب الأخيرة لحسم الصفقة قبل غلق باب القيد مساء اليوم الخميس. جدول ترتيب الدوري المصري 1- الزمالك 45 نقطة 2- بيراميدز 39 نقطة 3- الأهلي 33 نقطة 4- مصر المقاصة 30 نقطة 5- المقاولن العرب 28 نقطة 6- الإنتاج الحربي 27 نقطة 7- المصري البورسعيدي 25 نقطة 8- طلائع الجيش 24 نقطة 9- سموحة 24 نقطة 10- حرس الحدود 24 نقطة 11- الإسماعيلي 23 نقطة 12- الجونة 22 نقطة 13- الداخلية 21 نقطة 14- إنبي 21 نقطة 15- النجوم 20 نقطة 16- وادي دجلة 20 نقطة 17- الاتحاد السكندري 20 نقطة 18- بتروجت 15 نقطة

كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | أيمن حفني يضغط على الزمالك من أجل الرحيل في يناير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.